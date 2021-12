“Faccio i complimenti ad Italiano, ma mancano punti. Udinese? Attenzione alle ripartenze”

Fabio Brini, ex portiere bianconero, è intervenuto ai microfoni di TMW News per parlare di Fiorentina-Udinese in occasione della prossima partita in programma il prossimo 6 gennaio. Ecco le sue parole: “Alla ripresa ci sarà l’Udinese e devo fare i complimenti a Italiano, sta lavorando bene e gli manca anche qualche punto. I viola devono stare attenti perché i friulani non danno punti di riferimento ed è abile a ripartire sulle palle riconquistate”.

