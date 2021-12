Il rapporto tra Ramadani e i Della Valle che ha portato alla Fiorentina Vlahovic, Jovetic e Milenkovic

Questo ciò che scrive il giornalista Pippo Russo sul quotidiano Domani riguardo i rapporti tra Ramadani e la Fiorentina targata Della Valle:

“Da anni i migliori calciatori provenienti dal Partizan Belgrado e diretti verso i campionati dell’Europa occidentale passano dalle mani del signor Fali. La stampa specializzata serba sostiene che questo rapporto si sia rafforzato con l’arrivo sulla panchina del Partizan, nel 2005, di un allenatore chiamato Jürgen Röber Coincidenze. Ramadani ha ottimi legami anche col club rivale del Partizan, la Stella Rossa. Questo grazie al rapporto col presidente del club, Zvezdan Terzic. Che è cognato di Milan Damjanac, socio del signor Fali in Lian Sports. In Serbia e poi in Croazia il signor Fali è inarrestabile.

Da lì costruisce una catena di distribuzione che in Italia trova una partnership privilegiata con la Fiorentina della famiglia Della Valle. Molti calciatori di alto livello (Jovetic, Savic, Nastasic, Milenkovic, Vlahovic fra gli altri), ma anche una sequela di mezze figure (Gulan, Hanuljak, Fruk, Antzoulas, Milic, Marin) inserite nel pacchetto e in qualche caso transitate dal Mouscron. A un certo punto il rapporto con la società viola si fa talmente stretto da portare a Firenze, come dirigente, il portoghese Pedro Pereira. Che dopo un anno di permanenza in città viene arruolato da Lian Sports.

E in quel ruolo, nel 2018, incassa laute commissioni per intermediazioni dalla società di cui fino a due anni prima era stato dipendente. Lo fa per conto di Primus Sports, la nuova denominazione della filiale irlandese di Lian Sports. Il penultimo incidente della serie, prima che del provvedimento di perquisizione da parte della procura di Milano, è avvenuto in Spagna.

A febbraio 2020 il signor Fali e il socio Damjanac sono stati oggetto di vaste perquisizioni a Maiorca, dove trascorrono gran parte del loro tempo. Al centro delle indagini non solo gli affari di calciomercato, ma soprattutto uno shopping immobiliare un po’ troppo appariscente. La stampa spagnola ha avanzato il sospetto di riciclaggio. Di quell’indagine non si è più saputo nulla. Il tempo dirà.”

