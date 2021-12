Thiago Motta si è apposto alla cessione di Nzola alla Fiorentina a gennaio, rimane allo Spezia

Thiago Motta ha posto il veto. Niente Fiorentina per Nzola, niente Nzola per la Fiorentina. Il mercato bloccato ha spinto il tecnico degli Aquilotti a opporsi a qualsiasi operazione maggiore in uscita, con l’obiettivo di mantenere la categoria in un’annata complicata. Per i viola rimangono in piedi Caicedo del Genoa e Borja Mayoral della Roma, su cui si ragiona in merito alla cifra dell’obbligo di riscatto. Lo riporta calciomercato.com

