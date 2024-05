La Fiorentina la ribalta e continua a correre per l’Europa, Monza ko. Primo gol in viola per Arthur

Al 5’ prima conclusione per la Fiorentina, ci prova Nico con un tiro a rientrare ma è troppo debole, Di Gregorio chiude senza problemi. Al 9’ Dany Mota crossa sul secondo palo sul quale arriva Djuric che svetta su Quarta. 1-0 per il Monza di Palladino. All’11’ Nzola per Barak che temporeggia troppo prima di andare al tiro sulla ribattuta mirato il tiro di Parisi. Al 14’ buona azione della Fiorentina con Castrovilli, buona palla dentro sulla quale nessun viola riesce ad arrivare. Al 17’ Bondo riesce a chiudere su Mandragora che stava cercando di girarsi dentro l’area di rigore. Al 21’ ci prova Kyriakopoulos, palla alta. Al 25’ Arthur va alla conclusione dalla distanza, Nico prova a deviarla. Al 28’ Nico lungo per Nzola che prova a saltare Di Gregorio ma stoppa male il pallone. Al 31’ Castrovilli stoppa il pallone e va al tiro di destro, Pablo Marì devia il pallone in angolo. Al 32’ cross dentro di Barak per Nico che di testa firma l’1-1 battendo Di Gregorio. 10° gol stagionale in Serie A. Al 36’ Nico fa tutto il campo e poi va alla conclusione, Di Gregorio spedisce il pallone in angolo. Al 41’ ammonito Parisi per simulazione in area.

Al 52’ tiro debole di Nico. Al 61’ fuori Nzola, al suo posto Italiano inserisce Kouame. Al 62’ Parisi lancia punto in profondità, Mandragora attacca bene lo spazio stoppa e va al tiro, chiude Di Gregorio. Al 69’ ammonito Bondo per fallo su Quarta. Al 70’ doppia sponda di Nico e di Barak, Mandragora per millimetri non arriva sul pallone. Al 74’ fuori Castrovilli, dentro Beltran. Al 77’ la Fiorentina trova il vantaggio con un’ottima giocata di Arthur che conclude e batte Di Gregorio, 2-1 viola al Franchi. Primo gol in maglia viola. All’80’ fuori Arthur, Parisi e Kayode. Al suo posto Faraoni, Biraghi e Duncan. All’81’ Monza pericoloso con Colpani.