PAGELLE FIORENTINA: ARTHUR AL TOP, NICO SEGNA. QUARTA E MILENKOVIC, UN SOLO ERRORE

Terracciano 6 Sul finire del primo tempo fa una grande parata su Colpani, non può nulla sul gol subito. Nel secondo tempo ha il tempo per pensare ai fatti suoi, inoperoso

Kayode 5,5 Bene sulla corsa e sui movimenti con e senza palla, male tecnicamente: sbaglia tocchi, misura, non è mai preciso

Milenkovic 6 Fa crossare troppo facilmente Dani Mota che fa l’assist. Per il resto la sua gara è ottimo livello in cui argina sempre le avanzate brianzole

Quarta 6 Gara da 7 in pagella rovinata dall’errore su Djuric che salta troppo solo e indisturbato sullo 0-1, vero che c’è una grande differenza di stazza ma un difensore centrale non può far colpire cosi un centravanti avversario in piena area su una palla prevedibile. Per il resto gioca una grande partita a tutto campo, sfiora il gol allo scadere del primo tempo ed è determinante in ogni zpna del campo

Parisi 6 Rovina una grande azione personale per una simulazione di cui non avevamo bisogno, attento in fase difensiva, può fare molto meglio in fase offensiva ma è sul pezzo

Arthur 7 Partita da grande protagonista, adesso è tornato a stare bene fisicamente e si vede. Gestisce alla grande la palla, spesso sguizza tra le maglie avversarie, il gol è la giliegina della sua gara, sfugge al suo diretto avversario e la mette all’angolino

Mandragora 6 Può segnare almeno un paio di gol, in entrambe le circostanze non è particolarmente convinto e preciso, ma la voglia non manca e poi va notato che intanto c’è, si fa trovare al posto giusto nel momento giusto

Nico Gonzalez 6,5 In una partita non bellissima trova il gol del pareggio in cui è preciso a trovare l’angolo giusto, ci prova spesso ma con tiri sempre troppo telefonati e prevedibili

Barak 6,5 Delizioso e preciso l’assist per la testa di Nico che fa 1-1, poi allo scadere del primo tempo si ripete e mette la palla in testa di Quarta per il possibile vantaggio. Nel secondo tempo si spegne leggermente e lotta di più

Castrovilli 5,5 Non fa nulla di incisivo, buona la voglia e i tocchi di prestigio non mancano, ma sempre fini a se stessi. Non crea nessun pericolo alla difesa del Monza

Nzola 5 Il primo tempo è molto negativo, sbaglia tanto e sbaglia sempre qualcosa prima di arrivare quantomeno alla conclusione. Il secondo tempo, fino al minuto 60, è la fotocopia del primo. Lento, impacciato, sbaglia scelte, movimenti. Un passo indietro per l’uomo che ci ha portato in finale

Kouamè 5,5 Fa poco di più di Nzola, ma lui è più simpatico agli occhi dei tifosi

Beltran 5,5 Si vede pochissimo e quando tocca palla non fa nulla di troppo rilevante

