Chiesa vince il pallone azzurro 2021, ha superato Donnarumma, Barella, Insigne e Spinazzola

Federico Chiesa e Cristiana Girelli sono i vincitori del Pallone Azzurro 2021. L’esterno offensivo della Juventus e l’attaccante della Juventus Women sono stati votati come i miglior giocatori dell’anno per la Nazionale, maschile e femminile, dagli oltre 8000 voti espressi dai tifosi che hanno preso parte al sondaggio durato dal 14 al 30 dicembre. Chiesa, con le sue 17 presenze condite da 3 gol e la vittoria a Euro 2020, ha vinto con il 46% delle preferenze superando Barella (20%) e Spinazzola (14%). Per quanto riguarda Girelli, invece, che nell’ultimo anno ha collezionato 9 gol in altrettante presenze in azzurro, ha ottenuto il 44% dei voti contro il 26% di Barbara Bonansea e il 17% di Valentina Giacinti.

Tutti i tifosi che hanno votato sul sito dell FIGC avevano la possibilità di scegliere tra cinque candidati per ognuna delle due nazionali. Per quella maschile la griglia dei cinque era composta da Barella, Chiesa, Donnarumma, Insigne e Spinazzola, mentre per la nazionale femminile erano presenti Bonansea, Cernoia, Giacinti, Girelli e Pirone. Lo riporta Sky Sport

