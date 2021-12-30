Greta torna a parlare della molestia: "Io denuncio, adesso le donne hanno una speranza in più"

Greta Beccaglia, la giornalista molestata in diretta tv è tornata a parlare del brutto episodio che l'ha resa protagonista

Con un post sulla sua pagina Facebook, Greta Beccaglia è tornata a parlare di quello che le è accaduto in diretta tv, le sue parole

"Dopo un mese dall’accaduto ho deciso di scrivere un breve ma intenso pensiero…

Come ho detto sin dal primo momento, e poi in più occasioni ribadito, la mia scelta di DENUNCIARE l’accaduto si fonda sia su profonde convinzioni personali, che, soprattutto, sul rispetto che nutro verso le donne e me stessa.

Ai grandi esperti, che in queste settimane tante volte si sono improvvisati avvocati e giuristi, vorrei segnalare che io mi sono limitata a denunciare l’accaduto. Sarà poi la giustizia a stabilire se quei fatti costituiscono violenza sessuale, molestia o addirittura niente di tutto questo; non io, né altri.

A chi mi ha detto che non ho “carattere” perché nell’immediatezza ho risposto: “ non puoi fare questo”, posso dire ben poco, se non che per me l’educazione è la miglior arma contro l’ignoranza.

Agli uomini e alle donne che mi hanno attaccata e insultata pesantemente (utilizzando la maggior parte delle volte un profilo fake) vorrei dire che purtroppo siete riusciti a farmi perdere la serenità. Ho passato giorni terribili, mi avete in qualche momento addirittura fatto sentire in colpa per aver denunciato l’accaduto, oppure perché sono diventata “popolare” per circostanze non determinate da me. Non bastasse, avete attaccato il mio intimo, ovviamente senza sapere niente di me se non nome e cognome ... sono stata male, lo confesso, ma sono riuscita a superare questa situazione con forza e determinazione, e lo sapete perché ?

Perché è stata più forte la voglia di contribuire a cambiare questo stato di cose, in cui la violazione dei più elementari diritti delle donne non è percepita come una vera a propria priorità del nostro Paese.

Perché è stata più forte la voglia di alimentare, grazie al faro che si è acceso sulla mia vicenda, il dibattito su questi temi, in modo che le molte donne che subiscono soprusi tutti i giorni possano trovare un filo di speranza in più.

Alle persone che si sono permesse di giudicarmi dal punto di vista professionale e che mi hanno fatta sentire in difetto perché bella o carina, invece mi limito ad un breve riassunto su chi sono e cosa c’è dietro il mio lavoro. Ho 27 anni, ho iniziato a lavorare in televisione a 23, e a 25, dopo anni di gavetta, mi è stato affidato un programma da condurre in autonomia, ciò che faccio con passione, determinazione e soprattutto con il desiderio di migliorarmi ogni giorno. Nello stesso tempo mi occupo di interviste, esclusive e collegamenti. Sono laureata in una Accademia di moda, marketing e comunicazione, sto prendendo una seconda laurea e ho terminato il mio percorso per la richiesta del tesserino da giornalista pubblicista.

Da quando ho 23 anni sono Vicepresidente dell’associazione Centro Pecci, socia della Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana. Da sempre mi occupo infatti di arte contemporanea, mia grande passione … potrei aggiungere molto e molto altro ancora, ma preferisco concentrarmi sui miei sogni, personali e professionali, senza parlare troppo ma lavorando duro e dimostrando quanto valgo con i FATTI.

Adesso vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato messaggi di solidarietà e che mi hanno riscaldato il cuore. Non sono riuscita a rispondere a tutti perché è ed è stato un momento difficile.

Mi avete dato tanta forza.

Vorrei ringraziare quelle persone che mi hanno difesa e mi hanno dato consigli costruttivi.

Vorrei anche ringraziare chi reputavo amico/a e non c’è stato perché mi ha aperto gli occhi, ma allo stesso tempo chi reputavo un semplice conoscente e invece si è dimostrato un vero amico/a.

Non mi piace fare nomi ma dal più profondo del cuore vorrei ringraziare :

Francesca Arena (amica e manager), che dal primo istante è stata accanto a me giorno e notte, per aiutarmi a gestire il caos mediatico ma soprattutto per farmi sorridere quando non c’era altro che piangere e il mio avvocato che con eleganza e professionalità c’è sempre stato.

Per questo 2022 mi auguro tanta felicità, salute e di raggiungere il mio sogno .. non per la “pacca sul culo“, ma per la donna e professionista che sono.

CHI E' IL POSITIVO IN CASA FIORENTINA? UNICO ASSENTE IN ALLENAMENTO E' SOTTIL

https://www.labaroviola.com/chi-e-il-positivo-tra-i-giocatore-della-fiorentina-unico-assente-nellallenamento-e-sottil/159495/