Firicano: “Fiorentina, questa è la mentalità giusta. Il ko contro il Napoli non deve creare incertezza”

Aldo Firicano, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW News per parlare della Fiorentina dopo la partita contro il Napoli. Ecco le sue parole: “La Fiorentina invece ha la sua identità, gioca aggressiva e non deve farsi condizionare dal risultato. Deve forse perfezionarsi però un ko non deve creare incertezze, la mentalità deve essere questa. È vero che la Fiorentina ha perso, ma non deve cambiare strategia. Il risultato alla fine poteva starci”.

LEGGI ANCHE: