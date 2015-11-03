Labaro Viola

Notizie Firicano Fiorentina

Firicano: "La Fiorentina rischia seriamente la B, ogni errore può costare caro. Ci aspetta un finale thrilling"

03 marzo 2026 17:31

Firicano: "Il lavoro di Vanoli sarà duro. Senza difesa non vinci le partite, il gol di Colombo è emblematico"

11 novembre 2025 16:17

Firicano: "La Fiorentina ha bisogno di leader. Kean e De Gea devono trascinare i loro compagni"

29 ottobre 2025 15:53

Firicano sicuro: "Il Sigma è molto organizzato. Comuzzo? Non dà garanzie, giusto che non giochi"

02 ottobre 2025 16:06

Firicano: "Comuzzo soffre la panchina, mi aspetto una prova di rivalsa da parte sua giovedì in Conference"

06 maggio 2025 14:44

"Sono tornato a Firenze in treno con la squadra, hanno già passato la delusione. Sono carichi per vincere"

25 maggio 2023 14:48

Firicano: "Fiorentina, questa è la mentalità giusta. Il ko contro il Napoli non deve creare incertezza"

04 ottobre 2021 21:35

Italiano: "Sorpreso dalla disponibilità dei ragazzi. Abbiamo fame ed ambizione, daremo l'anima"

29 luglio 2021 08:01

Firicano su Simeone: "Alla Fiorentina ha subito l'esigenza della piazza. A Cagliari se non segna.."

24 giugno 2020 21:12

Firicano su Edmundo: "Una volta Rui Costa preferì passare la palla a Batistuta, lui si arrabbiò tanto che dopo..."

03 aprile 2020 00:53

Aldo Firicano parla della difesa viola: " I viola hanno uno dei migliori reparti della serie A. Su Pjaca.."

17 ottobre 2018 19:21

Firicano: "La Fiorentina è cresciuta rispetto allo scorso anno, può puntare alla Champions"

04 settembre 2018 12:13

Firicano: ''Le sei sconfitte della Fiorentina dicono il suo valore. Astori? In difficoltà, approfitti di Pezzella..."

07 novembre 2017 14:55

Firicano: "Pezzella? E' un punto di riferimento anche per Astori, che va guidato. Hugo e Sportiello in crescita...''

18 ottobre 2017 16:39

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