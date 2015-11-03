Notizie Firicano Fiorentina

Firicano: "La Fiorentina rischia seriamente la B, ogni errore può costare caro. Ci aspetta un finale thrilling"
03 marzo 2026 17:31
Firicano: "Il lavoro di Vanoli sarà duro. Senza difesa non vinci le partite, il gol di Colombo è emblematico"
11 novembre 2025 16:17
Firicano: "La Fiorentina ha bisogno di leader. Kean e De Gea devono trascinare i loro compagni"
29 ottobre 2025 15:53
Firicano sicuro: "Il Sigma è molto organizzato. Comuzzo? Non dà garanzie, giusto che non giochi"
02 ottobre 2025 16:06
Firicano: "Comuzzo soffre la panchina, mi aspetto una prova di rivalsa da parte sua giovedì in Conference"
06 maggio 2025 14:44
"Sono tornato a Firenze in treno con la squadra, hanno già passato la delusione. Sono carichi per vincere"
25 maggio 2023 14:48
Firicano: "Fiorentina, questa è la mentalità giusta. Il ko contro il Napoli non deve creare incertezza"
04 ottobre 2021 21:35
Italiano: "Sorpreso dalla disponibilità dei ragazzi. Abbiamo fame ed ambizione, daremo l'anima"
29 luglio 2021 08:01
Firicano su Simeone: "Alla Fiorentina ha subito l'esigenza della piazza. A Cagliari se non segna.."
24 giugno 2020 21:12
Firicano su Edmundo: "Una volta Rui Costa preferì passare la palla a Batistuta, lui si arrabbiò tanto che dopo..."
03 aprile 2020 00:53
Aldo Firicano parla della difesa viola: " I viola hanno uno dei migliori reparti della serie A. Su Pjaca.."
17 ottobre 2018 19:21
Firicano: "La Fiorentina è cresciuta rispetto allo scorso anno, può puntare alla Champions"
04 settembre 2018 12:13
Firicano: ''Le sei sconfitte della Fiorentina dicono il suo valore. Astori? In difficoltà, approfitti di Pezzella..."
07 novembre 2017 14:55
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