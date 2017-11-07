Firicano: ''Le sei sconfitte della Fiorentina dicono il suo valore. Astori? In difficoltà, approfitti di Pezzella..."

L'ex difensore viola Aldo Firicano ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: “Le sei sconfitte subite fino ad ora dalla Fiorentina pesano parecchio, evidenziano il valore di una squadra che ad oggi è an...

L'ex difensore viola Aldo Firicano ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno: “Le sei sconfitte subite fino ad ora dalla Fiorentina pesano parecchio, evidenziano il valore di una squadra che ad oggi è ancora da definire. Il valore della rosa, però, rispecchia più o meno la posizione in classifica. Sampdoria, Torino e Milan arriveranno a ridosso delle prime cinque e si giocheranno l’Europa League, per la Fiorentina sarà dura. Contro la Roma era sconsigliabile far partire l’azione dal basso con un giocatore come Nainggolan a fare pressione. Rischi il contrattacco immediato con i terzini molto larghi.

I giallorossi non erano al 100% da un punto di vista mentale, ci sta quando sei reduce da un impegno in Champions League come quello di martedì scorso contro il Chelsea. Mai avevano concesso così tante occasioni in una gara come hanno fatto al Franchi, la Fiorentina avrebbe dovuto approfittare di questa cosa. Astori? Lo sa anche il ragazzo che non sta attraversando un grande momento, piano piano deve venirne fuori. In campo aperto fa fatica, mentre riesce a fare la differenza in fase di lettura quando la squadra è ben schierata. Deve approfittare di un compagno di reparto come Pezzella che sta facendo grandi cose”.