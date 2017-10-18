Firicano: "Pezzella? E' un punto di riferimento anche per Astori, che va guidato. Hugo e Sportiello in crescita...''

L'ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano ha parlato della viola ai microfoni di Radio Bruno: “Pezzella è destinato a diventare leader della difesa viola. Sta crescendo molto ed è già un punto di...

L'ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano ha parlato della viola ai microfoni di Radio Bruno: “Pezzella è destinato a diventare leader della difesa viola. Sta crescendo molto ed è già un punto di riferimento, anche per Astori, che ha bisogno di un compagno al suo fianco che lo guidi. Difesa a tre dall’inizio? Non credo, più facile vederla a gara in corso. Vitor Hugo ha avuto un impatto positivo contro l’Udinese al momento dell’ingresso, questo fa ben sperare. Questa Fiorentina ha dei buoni giocatori in difesa, ma deve migliorare nella fase di copertura, che non coinvolge solo i difensori. Serve tempo per affinare l’intesa. Vedo in crescita anche Sportiello, dal quale stanno arrivando segnali molto buoni. La Fiorentina dovrà dimostrare il proprio valore nelle prossime tre gara”.