Firicano: “La Fiorentina ha bisogno di leader. Kean e De Gea devono trascinare i loro compagni”

L’ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Inter-Fiorentina: “La Fiorentina deve giocare in maniera spensierata, con la mente libera di chi sa che è un pronostico chiuso cercando quei punti alla vigilia insperati. Ma si deve alleggerire del fardello di fare punti a tutti i costi. Nessuno si aspettava questa situazione ma i turni infrasettimanali sono strani perciò ci sono difficoltà oggettive che rendono questa gara meno sbilanciata. Anche perché si è generata una specie di freno a mano e la partita di questa sera può rappresentare la svolta, la situazione è drammatica ma risolvibile, perché la squadra ha bisogno di prendere fiducia anche perché ci sono giocatori nazionali e di esperienza che devono riprendere fiducia”.

L’ex difensore si è poi soffermato sull’importanza dei leader: “De Gea e Kean devono dare qualcosa in più non solo dal punto di vista tecnico, uno guida la difesa e l’altro trascina i compagni, ma devono crescere anche gli altri sul piano della personalità e segnali nell’allenamento da riportare in partita e massima disponibilità verso l’allenatore. Mi aspetto che la squadra parli meno e in allenamento cerchi di ovviare quelle difficoltà emerse e in partita abbia più personalità perché i giocatori sono di livello. E’ il campo che dice chi siamo veramente e i giocatori devono esserne consapevoli”.