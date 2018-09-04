Firicano: "La Fiorentina è cresciuta rispetto allo scorso anno, può puntare alla Champions"

Aldo Firicano ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com: "La crescita rispetto allo scorso anno anno è stata esponenziale, da Hugo a Simeone, da Pezzella a Chiesa, hanno tutti una carat...

A cura di Redazione Labaroviola 04 settembre 2018 12:13

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