Firicano: "La Fiorentina è cresciuta rispetto allo scorso anno, può puntare alla Champions"
Aldo Firicano ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com: "La crescita rispetto allo scorso anno anno è stata esponenziale, da Hugo a Simeone, da Pezzella a Chiesa, hanno tutti una carat...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2018 12:13
Aldo Firicano ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com: "La crescita rispetto allo scorso anno anno è stata esponenziale, da Hugo a Simeone, da Pezzella a Chiesa, hanno tutti una caratura diversa".
Prosegue sui prossimi impegni: "La squadra ha dato indicazioni ben precise in quanto a personalità, ma il vero test sarà quello contro il Napoli".
E sugli obiettivi stagionali: "Spero che possa puntare addirittura alla Champions".