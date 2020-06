Firicano su Simeone: “Alla Fiorentina ha subito l’esigenza della piazza. A Cagliari se non segna..”

Il Cagliari e Simeone al centro della discussione con aldo Firicano, intervenuto al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. L’argentino ieri è stato decisivo contro la Spal. “Ha realzzato un gol importante, per tre punti necessari dopo sei mesi di buio”.

Che giudizio si sente di dare adesso su Simeone? “Il giudizio resta immutato. Alla Fiorentina ha sentito la responsabilità della piazza. Firenze è bellissima ma chiede i gol al proprio 9, Giovanni ha subito la fiducia data da Batistuta.Con il suo solito apporto di impegno e poi con gol che portano la squadra verso un finale tranquillo. E’ la piazza adatta per lui, se non segna per qualche partita magari nessuno storce il naso. Credo sia per i sardi un ottimo centravanti”.