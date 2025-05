Firicano: “Comuzzo soffre la panchina, mi aspetto una prova di rivalsa da parte sua giovedì in Conference”

A Radio FirenzeViola è intervenuto l’ex difensore viola Aldo Firicano per presentare il ritorno contro il Betis di giovedì sera al Franchi: “Non credo che Palladino cambierà molto rispetto al solito perchè ha bisogno di certezze e sono sicuro che manterrà il suo modulo di riferimento senza modificare le caratteristiche della squadra. Non bisogna inventarsi nulla sul piano tattico perché se sperimentiamo troppo, potremmo pagare a caro prezzo, un aspetto che si potrebbe preparare meglio sono i piazzati. Mi inventerei qualcosa sulle punizioni e gli angoli perchè potremmo essere molto pericolosi e ci aiuterebbe parecchio segnare anche con quello.”

Su Comuzzo:“Comuzzo era titolare, ora ha perso posizioni nelle gerarchie e non ha ancora reagito, infatti la panchina non gli ha fatto bene però tocca anche a lui e ci sta che il mister abbia scelto qualcun altro in certe partite. Voglio vedere una prestazione con tanta rivalsa visto l’errore in Spagna e mi auguro cresca ancora.”