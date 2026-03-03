3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:30

Firicano: “La Fiorentina rischia seriamente la B, ogni errore può costare caro. Ci aspetta un finale thrilling”

3 Marzo · 17:31

Aggiornamento: 3 Marzo 2026 · 17:31

Le dichiarazione dell'ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, sul momento che sta attraversando la squadra di Vanoli

L’ex difensore Viola, Aldo Firicano, è intervenuto a Radio Firenze Viola: “Onestamente la Viola fa un passo avanti e tre indietro. C’era stato un periodo buono e sembrava che la Fiorentina si fosse incanalata verso un rendimento più consono al valore della rosa. Invece queste ultime due gare, ma anche quella sofferta col Pisa, stanno dando un’ulteriore conferma che questa stagione non solo è nata male, ma avrà anche un finale thrilling”.

“Speriamo vada tutto bene però questi segnali danno la sensazione che la Fiorentina non solo sarà coinvolta nella lotta salvezza, ma dovrà anche stare attenta. Le partite ora non sono più tantissime, il margine di errore si riduce”.

Aggiunge: I tanti gol subiti sono causa della paura che si genera quando gli avversari creano un episodio. Dopodiché vengono fuori tutte le insicurezze e sono molto preoccupanti. Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, qualche mese fa c’era da essere ancora più pessimisti. Bisogna prendere atto che la stagione sarà sofferta e che dovremo aspettare e lottare fino all’ultima giornata. Mi auguro la salvezza possa essere raggiunta prima ma viste le sole 11 gare rimanenti non sarà facile”.

