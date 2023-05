“Sono tornato a Firenze in treno con la squadra, hanno già passato la delusione. Sono carichi per vincere”

L’ex difensore della Fiorentina Aldo Firicano ha parlato a Radio Bruno della sconfitta della squadra viola in finale di Coppa Italia contro l’Inter, queste le sue parole:

“Ieri c’era molta delusione, io stanotte sono tornato a Firenze con il treno della squadra, vi posso garantire che i giocatori hanno già passato il momento, naturalmente dispiaciuti ma c’era già una spinta con tutto lo staff e si sta già pensando ai prossimi impegni. Di solito c’è un silenzio tombale dopo una sconfitta cosi quando si torna dalle trasferte ma c’è serenità e consapevolezza, ho visto anche tanto orgoglio nei ragazzi.

Peccato per la sconfitta ma questo entusiasmo ce lo dobbiamo portare a Praga. Se vogliamo una squadra super aggressiva che in certi momenti ci esalta qualche rischio in fase difensiva ce lo dobbiamo prendere, soprattutto contro giocatori come Lautaro e Dzeko.

La chiave della partita è stato subire il primo gol, se la Fiorentina avesse chiuso il primo tempo in vantaggio le possibilità di vincere si sarebbero moltiplicate. Nel momento migliore della Fiorentina l’Inter ha trovato il pareggio, nelle finali la qualità dei giocatori contano. Nel secondo tempo la partita è stata pazza e pericolosa, emozionante, tutti potevano segnare in ogni azione, peccato davvero. La Fiorentina può recriminare perchè ci sono state tante occasioni sbagliate clamorose, l’Inter ha campioni assoluti”

