Nico Gonzalez: “Orgoglioso del gruppo, fatto di tutto per vincere. Adesso vogliamo la Conference”

Nico Gonzalez dopo la sconfitta contro l’Inter ha scritto questo post su Instagram per esprimere tutta la sua delusione e il suo rammarico. Queste le parole del giocatore della Fiorentina:

Triste perché non siamo riusciti a portare la coppa a Firenze, ma molto orgoglioso del gruppo perché abbiamo provato e fatto di tutto per poter vincere la partita, grazie mille ai tifosi per il sostegno che ci danno sempre. Abbiamo un’altra finale e daremo il massimo per vincere ciò che tutti vogliamo, grazie mille!! Forza Viola

