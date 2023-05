Italiano: “Abbiamo fatto degli errori ma dobbiamo essere orgogliosi delle gara che abbiamo fatto”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla fine della finale di Coppa Italia contro L’Inter. Queste le parole dell’allenatore della Fiorentina

“Avevamo di fronte l’Inter, pensare di non concedere qualcosa è impensabile, forse impossibile, abbiamo cercato di non farli giocare, volevamo schiacciarli, abbiamo concesso 2 gol evitabili dove il campione ha fatto la differenza. Nel secondo tempo meritavamo il pareggio, penso che i ragazzi come hanno interpretato la partita meritavamo qualcosa in più. Correggeremo gli errori fatti, dobbiamo cercare di restare in fiducia per Praga

Non ci si può abbattere dopo una partita del genere, usciamo sconfitti ma c’è grande orgoglio, non immaginate nemmeno quanto volevamo dare una gioia ai nostri tifosi. In partite secche non possiamo correggere nemmeno mezzo errore

Tutto fantastico, la Curva è stata meravigliosa, tranne non aver alzato la Coppa, queste sono prestazioni che te le ricordi a lungo dove metti in difficoltà uno squadrone come l’Inter. Adesso tutti insieme dobbiamo andare a Praga per riprenderci questo trofeo e portarcelo a casa

Tutta esperienza che i ragazzi si porteranno dietro, penso ci sono tante cose positive che i ragazzi si porteranno dietro. Non dobbiamo commettere errori, ogni volta che sbagliamo veniamo castigati

Abbiamo portato in campo tutto quello che proviamo in allenamento, questa è la strada, non abbandonare mai l’idea di fare la partita, ho detto ai ragazzi che quando si lotta e con il cuore è dura dire che si è perso

Nico sta bene, arrivava con grande fiducia dopo la partita di Basilea, lo abbiamo tenuto a riposo apposta, in questi 15 giorni avremo il Nico visto questa sera, è un grande giocatore. Le scelte vengono fatte in base al momento dei ragazzi e al loro stato di forma, ho visto in palla i ragazzi che avevano giocato a Basilea. A Praga dobbiamo scendere con questo spirito”

