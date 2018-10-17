Aldo Firicano parla della difesa viola: " I viola hanno uno dei migliori reparti della serie A. Su Pjaca.."

Il doppio ex di Cagliari e Fiorentina Aldo Firicano ha parlato in vista del match di domenica al Franchi tra i viola e i sardi: "L’affiatamento tra i difensori viola è cresciuto rispetto allo scorso a...

Il doppio ex di Cagliari e Fiorentina Aldo Firicano ha parlato in vista del match di domenica al Franchi tra i viola e i sardi: "L’affiatamento tra i difensori viola è cresciuto rispetto allo scorso anno, concede poco e dà la sensazione che sia difficile superarla. L’attacco ha grande potenziale, ma per diventare devastante serve l’esplosione di Pjaca: può essere davvero l’ago della bilancia in grado di fare la differenza. Chiesa? Ha ancora margini di miglioramento impressionanti, non si è intimidito nemmeno con la maglia della Nazionale. Se dal mercato partisse un'asta la Fiorentina non potrebbe non pensare ad una cessione".

Fonte: Radio Blu