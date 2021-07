Italiano: “Sorpreso dalla disponibilità dei ragazzi. Abbiamo fame ed ambizione, daremo l’anima”

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni della Viola Social Night da Moena. Ecco le sue parole:

“Stiamo lavorando, le amichevoli ci stanno dando ottime indicazioni. Ci sarà da lavorare e soffrire ma siamo qui apposta per farlo. Tutto sotto controllo. Nel mio staff siamo quasi tutti siciliani e siamo in superiorità numerica all’interno della squadra. Daniel Niccolini è stato il mio primo collaboratore poi piano piano si sono aggiunti gli altri”.

PROSSIME AMICHEVOLI “Le abbiamo volute così ravvicinate per far fare minutaggio. Domani giocheranno 11 giocatori e il giorno dopo altri 11 per dare a tutti modo di fare minutaggio. Aumentiamo la fatica per continuare l’avvicinamento ai 90 minuti. Sono sorpreso dalla disponibilità di tutti e speriamo di mettere dentro concetti e principi di gioco. Le prossime due amichevoli saranno più difficili ma fa parte del lavoro”.

PROMESSA “Per noi è un’opportunità importante e anche una grande responsabilità. Come lo sappiamo noi devono saperlo anche i giocatori. Daremo l’anima, ci metteremo il cuore e sono convinto che il lavoro paga sempre. Abbiamo fame, voglia e ambizioni. Questa squadra ha qualità e se saremo bravi a tirarla fuori potremo ottenere buoni risultati”.

Dopo mister Italiano, hanno preso parola alcuni membri del suo staff come Stefano Firicano e Paolo Riela. Di seguito, le loro dichiarazioni:

FIRICANO “Mio fratello Aldo era entusiasta quando ho firmato con la Fiorentina. La dinastia dei Firicano a Firenze continua. Per me è un onore poter vestire questa gloriosa maglia. Siamo qui per dare tutto e per dare gioie ai tifosi”.

RIELA “Stiamo già studiando la Roma. Abbiamo visto le loro prime due amichevoli e stiamo studiando il loro lavoro. Ci sarà prima la Coppa Italia ma ancora non sappiamo l’avversario”.

LEGGI ANCHE: