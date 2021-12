Bressan: “Fiorentina da 9, mentalità nuova e grande calcio. Ikonè? Tridente da Champions”

Mauro Bressan, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW News per parlare degli ultimi temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “La Fiorentina merita un 9 per il suo girone d’andata. Italiano ha portato nuova mentalità e coraggio nei giocatori. La squadra adesso è anche bella da vedere. Sta sempre in avanti e in pressione. Ikonè? L’ho seguito e ha grandi strappi. Può fare assist, sa fare bene l’ultimo passaggio e può essere un gran tassello per la Fiorentina del futuro. Con lui diventa un tridente da Champions. Nzola? Sono d’accordo sul nome del giocatore e sul fatto che a gennaio servano giocatori che si conoscano e che siano pronti. Non devono esserci tempi di adattabilità e Nzola che conosce Italiano è una soluzione interessante”.

