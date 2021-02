Grassia: “Sarri è l’uomo giusto per la Fiorentina. Stadio? Non capisco l’atteggiamento di Giani e Nardella”

Filippo Grassia, giornalista Rai e direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW News per commentare i temi di casa Fiorentina riguardanti il prossimo tecnico e l’attuale scontro Commisso-Giani-Nardella sul tema stadio. Ecco le sue parole:

PROSSIMO ALLENATORE “Bisogna vedere cosa farà Sarri, sarebbe lui il tecnico giusto. Quanto a Prandelli si dice che possa fare il dirigente ma bisogna trovargli un ruolo specifico visto che il ds non lo ha mai fatto”.

TEMA STADIO “Aggiungo un pensiero sulle infrastrutture: detto che Commisso ha fatto una cosa straordinaria dando il via al nuovo centro sportivo. Mi chiedo: come possono due persone intelligenti come il sindaco Nardella e il presidente della regione Giani dire di no ad un nuovo stadio? Firenze che ha perso ricavi vista l’assenza di milioni di turisti come può dire di no ad un nuovo stadio che darebbe lavoro ad almeno duemila persone per alcuni anni? Credo anche la Soprintendenza abbia preso un grande abbaglio: a Londra hanno abbattuto Wembley e ne hanno costruito un altro”.

LEGGI ANCHE: