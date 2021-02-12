Ribery si ferma ancora, contrattura per il francese. Quasi sicuramente fuori contro la Sampdoria

Una brutta notizia per la Fiorentina, Franck Ribery non dovrebbe essere nemmeno contro la Sampdoria per via di un nuovo infortunio

Sarebbe dovuto essere il suo ritorno in campo dopo la partita contro il Torino che lo aveva visto grande protagonista ma cosi non dovrebbe essere. Franck Ribery, out già contro l'Inter, si ferma a due giorni dalla partita contro la Sampdoria. Come riportato da Radio Bruno il campione francese si è nuovamente fermato in allenamento per una contrattura che quasi certamente lo rende indisponibile per la trasferta di Genova. L'intenzione di Prandelli è quello di non rischiarlo per non compromettere anche le prossime partite. Resta da capire chi prenderà il posto in campo di Ribery. Ricordiamo che contro la Sampdoria mancherà anche Amrabat per squalifica.

RICHARDS RACCONTA SALAH A FIRENZE CON LA MAGLIA DELLA FIORENTINA

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