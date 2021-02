Richards: “Salah alla Fiorentina era devastante, non poteva girare per Firenze perchè era un dio”

Micah Richards, ex terzino destro della Fiorentina, ha parlato ai media inglesi di Momo Salah raccontando aneddoti di quando erano giocatori viola:

“Momo non passava mai la palla ma era giustificato per faceva sempre gol, quindi andava bene cosi. Ho sentito dire abbia raggiunto il top con la Roma prima del Liverpool ma non è cosi, a Firenze era già su quel livello. Magari non faceva tantissimi gol ma ha avuto un impatto devastante. Un caffè con lui? E’ capitato forse solo una volta ma era impossibile perchè Salah era come un dio a Firenze, non poteva andare da nessuna parte”

DA ROMA SONO SICURI, PETRACHI DESTINATO ALLA FIORENTINA