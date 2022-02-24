Ex Juventus spaventato: "La Fiorentina è in corsa per la Champions. Hanno gioco ed entusiasmo"

Le parole di Ivan Bonetti ai microfoni di TMW News sulla corsa al quarto posto in Serie A che vede coinvolta la Fiorentina

Ivano Bonetti, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di TMW News per parlare della lotta la quarto posto. Ecco le sue parole: "Per la zona Champions ci sono molte squadre. La Juventus deve crederci, c'è margine per guadagnare questa posizione. Il problema sono i tanti infortuni. Da dietro la Fiorentina può arrivare. I Viola hanno gioco, entusiasmo e un allenatore coraggioso. Può essere un outsider molto interessante".

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