Tuttosport: "Il Burnley è rientrato dalla tournée, ora è attesa la decisione sul futuro di Koleosho"

Bakayoko e Cancellieri restano le principali alternative

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, uno degli obiettivi della Fiorentina per questa settimana è consegnare a Fabio Grosso gli esterni d'attacco richiesti. Resta da definire la situazione di Luca Koleosho: il Burnley, rientrato dalla tournée negli Stati Uniti, dovrà decidere il futuro dell'attaccante, sul quale sono arrivate le offerte della Fiorentina (11 milioni di euro) e del Paris FC, che vorrebbe riportarlo in Francia dopo i sei mesi trascorsi in prestito.

Tra le alternative resta Johan Bakayoko del Lipsia. L'esterno belga è reduce da una stagione complicata in Germania, ma negli ultimi giorni l'ipotesi di una sua permanenza al club tedesco ha preso quota. La Fiorentina continua comunque a lavorare su un'operazione in prestito con diritto di riscatto, cercando di abbassare la richiesta iniziale di 20 milioni di euro.

Sul taccuino viola rimane anche Matteo Cancellieri, il cui nome potrebbe rientrare nei discorsi già avviati con la Lazio nell'ambito della trattativa per Piccoli.