Biasin: “Sarri al Napoli un ritorno romantico. Grosso è un grande tecnico emergente”

Biasin parla del possibile giro di panchine in estate

Biasin parla a TMW del possibile giro di panchine che ci potrebbero essere in estate: “I nomi di Sarri e Grosso tornano al centro del mercato allenatori. Sarri è una possibile alternativa per la panchina del Napoli in caso di addio di Conte: soluzione esperta, con identità di gioco chiara. Grosso, invece, è tra i tecnici emergenti più considerati: profilo in crescita, adatto a progetti che puntano su sviluppo e sostenibilità. Due percorsi diversi, ma entrambi pronti a entrare nelle prossime mosse della Serie A.”