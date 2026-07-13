Sabatini sicuro: "La Fiorentina non è sicuramente da prime sei, ma è migliorata rispetto a un anno fa"

Il giornalista ha fatto un pronostico futuro sul campionato

A diverse settimane dalla fine del mercato estivo, il giornalista Sandro Sabatini ha tracciato il suo personale bilancio sul prossimo campionato di Serie A ai microfoni di Radio Sportiva. Rispetto alle gerarchie della vigilia, il giornalista si è espresso così: “A oggi il prospetto sulla classifica è identico a quello della fine dello scorso anno. Vedo Inter, Napoli, Roma e Como, con il Milan che si è molto rinforzato. Il mio pronostico è questo, anche perché non ci sono stati molti scossoni sulle panchine”. Spostando poi l'attenzione sulla lotta per l'Europa e sul club viola, Sabatini ha aggiunto: “Le prime sei posizioni secondo me non le tocca nessuno. Poi, tra le altre formazioni, sono molto curioso di vedere cosa farà la Fiorentina, anche se dubito possa entrare tra le prime sei. Mi piace la squadra che sta costruendo Paratici, a partire da Grosso, che considero il miglior allenatore venuto fuori dal gruppo dei campioni del Mondo del 2006”.