Labaro Viola

Sabatini sicuro: "La Fiorentina non è sicuramente da prime sei, ma è migliorata rispetto a un anno fa"

Il giornalista ha fatto un pronostico futuro sul campionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2026 18:03
Sabatini sicuro: "La Fiorentina non è sicuramente da prime sei, ma è migliorata rispetto a un anno fa" -
Paratici
Fabio Grosso
Sandro Sabatini
Condividi

A diverse settimane dalla fine del mercato estivo, il giornalista Sandro Sabatini ha tracciato il suo personale bilancio sul prossimo campionato di Serie A ai microfoni di Radio Sportiva. Rispetto alle gerarchie della vigilia, il giornalista si è espresso così: “A oggi il prospetto sulla classifica è identico a quello della fine dello scorso anno. Vedo Inter, Napoli, Roma e Como, con il Milan che si è molto rinforzato. Il mio pronostico è questo, anche perché non ci sono stati molti scossoni sulle panchine”. Spostando poi l'attenzione sulla lotta per l'Europa e sul club viola, Sabatini ha aggiunto: “Le prime sei posizioni secondo me non le tocca nessuno. Poi, tra le altre formazioni, sono molto curioso di vedere cosa farà la Fiorentina, anche se dubito possa entrare tra le prime sei. Mi piace la squadra che sta costruendo Paratici, a partire da Grosso, che considero il miglior allenatore venuto fuori dal gruppo dei campioni del Mondo del 2006”.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok