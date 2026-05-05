Criscitiello: “Grosso sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Aquilani è un ottimo allenatore”

Criscitiello parla del possibile nuovo allenatore della Fiorentina ed è sicuro su Grosso

Criscitiello ad Aura Sport ha parlato del futuro sulla panchina Viola e dell’ex allenatore della primavera della Fiorentina: “La Fiorentina con tutta probabilità in panchina prenderà Grosso. Questo è quanto so. In queste ore Paratici parlerà con Vanoli. Sarri dovrebbe tornare a Napoli. Grosso a me piace molto, così come Abate, Aquilani e De Rossi. Lui per me è il numero uno. Lui alla Fiorentina? Se va Grosso non ci va De Rossi. Abate e Aquilani vanno portati in Serie A. Hanno fatto il giusto percorso, sono forti e intelligenti. Aquilani poteva fare Primavera-Prima Squadra a Firenze, invece ha fatto il percorso giusto.”