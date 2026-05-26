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Fabrizio Romano: "La Fiorentina sta chiudendo un accordo verbale con Fabio Grosso, dettagli da definire"

Il noto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano, ha fatto sapere sui propri canali social, che la Fiorentina sta chiudendo un accordo verbale con Fabio Grosso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 maggio 2026 19:53
Fabrizio Romano: "La Fiorentina sta chiudendo un accordo verbale con Fabio Grosso, dettagli da definire" -
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Fabrizio Romano nel suo canale sociale X scrive: "La Fiorentina sta chiudendo un accordo verbale con Fabio Grosso come prossimo allenatore. Contratto biennale quasi raggiunto, dettagli ancora da definire prima della conclusione dell'affare".

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