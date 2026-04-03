Grosso punge gli attaccanti: "Se Kean o Pio avessero segnato quel gol, cosa sarebbe successo?"

Nel corso della conferenza stampa prima della partita con il Cagliari, Grosso attuale allenatore del Sassuolo, ha commentato così la disfatta di Gattuso&Co

Fabio Grosso, figura storica del calcio Italiano e che sa molto bene cosa vuol dire giocare e vincere il Mondiale, ha commentato così la figura della Nazionale italiana: "Il mio stato d'animo dopo l'eliminazione dell'ltalia?

Beh, quello che accomuna tutti noi italiani perché purtroppo avremmo voluto tanto, abbiamo provato a tornare dove mancavano da tanto tempo e purtroppo non ci siamo riusciti, poi ci sono tante riflessioni, tanti spunti, percorso lungo che necessita alle persone di competenza poi di fare i giusti esami, mi sono fatto io nella delusione di non poter rivedere un mondiale anche con i miei figli, la domanda che mi è venuta da farmi è se avessimo fatto quel gol con Kean o con Pio cosa sarebbe successo? E una domanda che sembra molto banale invece poi dietro ritrova tanti discorsi che possono essere sviscerati e approfonditi, Ovviamente io sono in un altro ruolo e sono concentrato in quello che sto facendo moltissimo però dobbiamo essere molto bravi ad andarci a pungere, stuzzicare a prescindere poi da un palo dentro un palo fuori ma provare a costruire sia il palo dentro che il palo fuori sicuramente in maniera migliore di come ci stiamo riuscendo perché poi diventa una caccia al colpevole ogni volta, invece siamo tutti partecipi di un movimento che sicuramente deve provare a risollevarsi, e la domanda comunque poi come detto prima mi va a stuzzicare tanti palcoscenici supplementari perché poi noi siamo bravi a, diciamo, delle volte a mascherarci oppure a tirarci fuori invece dobbiamo essere molto bravi a ricostruire bene quello che vogliamo, come lo vogliamo, facendolo con le persone che hanno le idee chiare e che sanno che la strada è lunga e sanno soprattutto che strada voler intraprendere e percorrere per ripartire”.