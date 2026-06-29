Palmieri, ds Sassuolo: "Con la cessione di Thorstvedt vogliamo prendere più soldi possibili"

Il neo ds del Sassuolo, in occasione della cerimonia di apertura del calciomercato estivo, ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola, di Grosso e della questione Thorstvedt

Queste le parole di Francesco Palmieri, Ds del Sassuolo, a Radio Firenze Viola: "Grosso per noi ha dimostrato di aver fatto un buon lavoro e di aver raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Mi auguro che possa dimostrare anche a Firenze di essere un buon allenatore.

Con Thorstvedt speravo di sistemare la questione con i suoi agenti già da tempo, ma non è stato possibile. Sappiamo il valore del giocatore, lo abbiamo tenuto anche durante l'infortunio, lo abbiamo curato e l'abbiamo fatto sentire quanto fosse importante per noi. Adesso vedremo cosa succederà. Cercheremo di ottenere il massimo beneficio possibile, senza dimenticare che ha ancora un contratto con noi. Abbiamo la fortuna di far parte di una grande società, con una grande proprietà e vogliamo costruire una squadra competitiva per affrontare al meglio la Serie A".