Tuttosport rivela: "Lo staff di Grosso ha già effettuato una visita al Viola Park"

Alcuni collaboratori hanno già visitato il centro sportivo in vista della nuova stagione

La nuova Fiorentina comincia a prendere forma tra l’annuncio ormai imminente di Fabio Grosso e la missione negli Stati Uniti di Fabio Paratici e Alessandro Ferrari, impegnati a definire con la proprietà strategie, programmi e budget in vista della stagione del Centenario.

Il tecnico è pronto a firmare un contratto fino al 2028, con opzione di rinnovo, da circa 1,2 milioni di euro a stagione. Grande attenzione anche allo staff: Grosso porterà con sé almeno sette collaboratori, tra cui il vice Raffaele Longo, figure di fiducia già al suo fianco nelle esperienze con Sassuolo, Lione e Frosinone. Alcuni membri dello staff hanno già effettuato sopralluoghi al Viola Park, che sarà il centro della preparazione estiva a partire da metà luglio, con eventuali brevi tournée.

Intanto Paratici è chiamato a un lavoro articolato su più fronti. A New York incontrerà per la prima volta il presidente Joseph Commisso e Catherine Commisso per delineare le linee guida del progetto tecnico e societario. Sul tavolo ci sono mercato, gestione dei rientri dai prestiti, rinnovi, cessioni e la necessità di ridurre un monte ingaggi vicino ai 70 milioni lordi, oltre alla riorganizzazione complessiva dell’area sportiva del club. Lo riporta Tuttosport.