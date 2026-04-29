Matic: “Un privilegio essere allenato da Grosso. Secondo me è pronto per il salto di qualità”

Matic parla del suo allenatore e della stagione affrontata con Grosso

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Matic, il centrocampista militante nel Sassuolo. Il giocatore si è soffermato sulla stagione e di come si è sentito ad essere allenato da Grosso: “È un tecnico molto bravo è molto preparato e già pronto per alzare l'asticella. Con lui siamo migliorati tanto, sia a livello tattico sia individualmente. Averlo come allenatore è una fortuna, è stato un calciatore di alto livello e conosce molto bene questo mondo”.