Fabbian: "Vogliamo fare una grande stagione, anche per i tifosi. Grosso ci ha fatto una bella impressione"

Ecco le parole di Giovani Fabbian al termine del primo allenamento a porte aperte al Viola Park

Il centrocampista viola, Giovanni Fabbian ha parlato così ai canali ufficiali della Fiorentina, al termine del primo allenamento al Viola Park: "Siamo molto contenti di esserci ritrovati, le sensazioni sono sempre positive e vogliamo fare una grande stagione quindi, siamo felici di riprendere il lavoro e di continuare a fare quello che sappiamo fare".

Grosso? "Si è presentato prima al mister, ha fatto una bella impressione cercheremo di seguirlo al massimo e di fare quello che ci chiederà".

I tifosi. "E' sempre importante sentire il loro entusiasmo, hanno dimostrato di esserci sempre quindi, cercheremo di fare una bella stagione anche per loro".