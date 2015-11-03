Labaro Viola

Notizie Giovanni Fabbian Fiorentina

CorSport: "Tutti i nodi dei prestiti: Fabbian e Brescianini obbligo di riscatto in caso di salvezza"

23 aprile 2026 10:43

Gazzetta: "Fabbian pronto per la partita di sabato contro il Cagliari, sarà tra i convocati"

22 gennaio 2026 10:38

Le prime parole di Fabbian: "Mi metterò a disposizione del mister fin da subito dando il massimo"

21 gennaio 2026 14:36

Adesso è ufficiale: Fabbian è della Fiorentina. Arriva in prestito, indosserà la maglia numero 80

21 gennaio 2026 13:43

Piccinetti: "Fabbian sa fare tutto. Si merita l'aumento di ingaggio che gli dà la Fiorentina"

21 gennaio 2026 13:31

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