Notizie Giovanni Fabbian Fiorentina

CorSport: "Tutti i nodi dei prestiti: Fabbian e Brescianini obbligo di riscatto in caso di salvezza"
23 aprile 2026 10:43
Gazzetta: "Fabbian pronto per la partita di sabato contro il Cagliari, sarà tra i convocati"
22 gennaio 2026 10:38
Le prime parole di Fabbian: "Mi metterò a disposizione del mister fin da subito dando il massimo"
21 gennaio 2026 14:36
Adesso è ufficiale: Fabbian è della Fiorentina. Arriva in prestito, indosserà la maglia numero 80
21 gennaio 2026 13:43
Piccinetti: "Fabbian sa fare tutto. Si merita l'aumento di ingaggio che gli dà la Fiorentina"
21 gennaio 2026 13:31
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