CorSport: "Tutti i nodi dei prestiti: Fabbian e Brescianini obbligo di riscatto in caso di salvezza"

Tra obblighi, diritti e clausole legate alla salvezza, il futuro di diversi giocatori è già segnato o tutto da decidere

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sono solo prestiti destinati a rientrare, ma anche giocatori arrivati a gennaio che potrebbero essere confermati in maniera obbligatoria in caso di salvezza della Fiorentina.

Tra questi figurano Fabbian e Brescianini: per il primo, in caso di riscatto, il club dovrebbe versare 15 milioni al Bologna, mentre per il secondo ne servirebbero 10 all’Atalanta.

Discorso a parte per Rugani, che resterebbe alla Fiorentina al raggiungimento delle cinque presenze stagionali da almeno 45 minuti (al momento è fermo a due). Il diritto di riscatto dalla Juventus è fissato a 2 milioni.

Infine, capitolo Solomon e Harrison, entrambi arrivati in prestito con diritto rispettivamente da Tottenham e Leeds: per il primo il riscatto sarebbe di 10 milioni, per il secondo di 7. Sul futuro di Solomon sono in corso valutazioni, mentre per Harrison non sembrano esserci riflessioni in atto.