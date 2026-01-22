Gazzetta: "Fabbian pronto per la partita di sabato contro il Cagliari, sarà tra i convocati"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle numerose operazioni di mercato già concluse dalla Fiorentina. Soffermandosi sull’ultimo arrivo, il quotidiano sottolinea come Giovanni Fabbian sia già pronto...

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle numerose operazioni di mercato già concluse dalla Fiorentina. Soffermandosi sull’ultimo arrivo, il quotidiano sottolinea come Giovanni Fabbian sia già pronto e a disposizione di Vanoli per la gara di sabato contro il Cagliari al Franchi. Il tecnico viola può ora contare su due soluzioni in più a centrocampo e su maggiori opzioni anche in attacco: l’ex Bologna, infatti, può agire da mezzala nel 4-3-3, da interno nel 4-1-4-1 e, all’occorrenza, anche da esterno a tutta fascia, ruolo già interpretato ai tempi della Reggina con Pippo Inzaghi.