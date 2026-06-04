Gazzetta: “Fiorentina, rebus mercato: Fazzini può partire, la dirigenza valuta anche altre cessioni"

Alcuni giocatori restano centrali nel progetto, mentre altri potrebbero lasciare Firenze davanti alle giuste offerte

La Gazzetta dello Sport analizza il futuro della Fiorentina e le possibili scelte in vista del prossimo mercato. Tra i punti fermi resta Nicolò Fagioli: al centrocampista verrà richiesto un atteggiamento diverso, ma la qualità dell’ex Juventus non è in discussione e il suo ruolo nel progetto viola resta centrale, salvo eventuali offerte considerate davvero irrinunciabili.

Potrebbero ritagliarsi uno spazio importante anche Rolando Mandragora, soprattutto grazie alla sua capacità di incidere con il tiro dalla distanza, Cher Ndour, profilo sul quale la dirigenza continua a puntare con convinzione, e Marco Brescianini.

Più complessa, almeno al momento, appare invece la situazione di Albert Gudmundsson e Jacopo Fazzini, entrambi considerati sul mercato, così come Giovanni Fabbian. I prossimi movimenti estivi saranno decisivi per capire quale direzione prenderà la nuova Fiorentina.