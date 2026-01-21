Le prime parole di Fabbian: “Mi metterò a disposizione del mister fin da subito dando il massimo”

Giovanni Fabbian ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la maglia della Fiorentina. Dopo la notizia del suo arrivo, ecco le sue prime parole in viola.

“Sono molto contento, inizia una nuova avventura per me. Cercherò di mettermi a disposizione della squadra e del mister da subito dando il massimo. L’ultimo gol col Bologna l’ho fatto proprio contro la Fiorentina: sicuramente fa un po effetto, però sono qui e ho la testa qui ora. Mi aspetto tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente, quindi sono carico e motivato”.