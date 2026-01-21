21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Le prime parole di Fabbian: “Mi metterò a disposizione del mister fin da subito dando il massimo”

Giovanni Fabbian (© ACF Fiorentina)

News

Le prime parole di Fabbian: “Mi metterò a disposizione del mister fin da subito dando il massimo”

Redazione

21 Gennaio · 14:36

Aggiornamento: 21 Gennaio 2026 · 14:36

TAG:

ACF Fiorentinacalciomercato FiorentinaGiovanni Fabbian

Condividi:

di

"L'ultimo gol l'ho fatto proprio contro la Fiorentina: fa un po effetto, però ho la testa qui ora"

Giovanni Fabbian ha rilasciato le sue prime dichiarazioni con la maglia della Fiorentina. Dopo la notizia del suo arrivo, ecco le sue prime parole in viola.

“Sono molto contento, inizia una nuova avventura per me. Cercherò di mettermi a disposizione della squadra e del mister da subito dando il massimo. L’ultimo gol col Bologna l’ho fatto proprio contro la Fiorentina: sicuramente fa un po effetto, però sono qui e ho la testa qui ora. Mi aspetto tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente, quindi sono carico e motivato”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio