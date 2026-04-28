Repubblica: “La panchina per tre: si accende il casting per il nuovo tecnico della Fiorentina"

La Fiorentina pianifica il futuro in vista della stagione del centenario. Sarri, Vanoli e Grosso tra i principali candidati

La “panchina per tre” della Fiorentina non ha il fascino cinematografico di Una poltrona per due, ma sta comunque attirando grande attenzione nell’ambiente viola. Con la salvezza ormai vicina, il club può iniziare a pianificare il futuro e, in attesa della decisione finale di Fabio Paratici, sono almeno tre i principali candidati per la guida della squadra nella stagione del centenario.

Tra dichiarazioni più o meno esplicite, Sarri, Vanoli e Grosso hanno manifestato interesse per una piazza considerata tra le più ambite in Italia. Il primo a esporsi è stato Maurizio Sarri, che ha ricordato il forte legame con Firenze e con i tifosi, sottolineando quanto il sostegno ricevuto in un momento delicato della sua carriera abbia avuto un peso importante.

Poi è stata la volta di Paolo Vanoli, attuale tecnico viola, che inizialmente aveva glissato sul futuro ma che, con la salvezza ormai a un passo, ha iniziato a valorizzare il lavoro svolto. Dalle prime aperture fino alla volontà sempre più chiara di restare, il tecnico ha fatto leva sui risultati ottenuti e sulla crescita che la squadra potrebbe avere nella prossima stagione.

Infine Fabio Grosso, indicato da molti come il profilo più vicino alla panchina. La sfida contro il Sassuolo ha rappresentato un primo contatto simbolico con l’ambiente viola, accompagnato da dichiarazioni di stima e ambizione, pur nel rispetto del club attuale. Il suo rapporto con Paratici potrebbe risultare decisivo, ma la decisione non è ancora presa: il direttore sportivo sta valutando anche opzioni internazionali e si pronuncerà solo a fine stagione.

La corsa resta quindi aperta e non è escluso che possano inserirsi ulteriori nomi in un casting ancora in pieno sviluppo.