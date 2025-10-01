De Rossi rescinde con la Roma, nuova avventura in vista?

Vicina la rescissione del contratto tra la Roma e Daniele De Rossi

Svolta nel futuro di Daniele De Rossi.

L'ex capitano e allenatore della Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport avrebbe raggiunto l'accordo per la rescissione del contratto con i giallorossi.

Una mossa quella di DDR che lo avvicina ad una nuova panchina con le voci che si rincorrono come possibile successore di Baroni al Torino o con la posizione di Pioli che si potrebbe complicare a Firenze.

Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità del club capitolino che si separerà nuovamente dall'allenatore che ha guidato i giallorossi da gennaio a settembre 2024.