Orlando: “La Fiorentina è un po’ allo sbando, Italiano se ne andrà quasi di sicuro, non si trova bene con la società”

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, ha dichiarato oggi presso Tuttomercatoweb : “Solo con la Lazio ha giocato bene ultimamente, per il resto ha sempre sofferto, non è una squadra in salute e non esprime il bel gioco che ci si aspetterebbe dai viola, la vedo allo sbando, non c’è chiarezza d’intenti tra la società e l’allenatore. Non vedo sereno Italiano, non credo rimarrà, penso proprio che andrà via perché non è in sintonia con la società. Loro credono di avere una grande squadra e gli danno la colpa, secondo loro dovrebbe dare di più, si vede che non c’è feeling”.

Sulla Roma, prossimo avversario dei viola: “Grande lavoro di De Rossi, poco da dire, mi piace molto quello che ha trasmesso. In sostanza ha messo insieme i pezzi dopo Mourinho. Il portoghese aveva distrutto dei giocatori, lui li ha rimessi in pista a livello mentale, va confermato.”