Preziosi ha venduto il Genoa, il grifone passa a 777 Partners. Cessione ufficiale il 14 settembre

Preziosi siglerà martedì 14 settembre il contratto di cessione del Genoa al fondo americano 777 Partners. Lo spiega la Gazzetta dello Sport oggi in edicola: in quel giorno sarà ufficialmente annunciato il passaggio di mano del presidente che dal 2003 ha guidato il club rossoblù. Preziosi dovrebbe restare nel capitale della società più antica d’Italia come socio di minoranza per i prossimi tre anni, rappresentando il Genoa presso la Lega serie A e a livello istituzionale. Secondo il quotidiano sarebbe stato decisivo l’incontro tra Preziosi e i rappresentanti di 777 Partners, avvenuto tramite il manager Gustavo Mascardi. Inoltre, il Grifone si sarebbe avvalso per l’ultima campagna acquisti di capitali provenienti dai futuri proprietari.

