Notizie 777 Partners Fiorentina

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29 ottobre 2024 19:42
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10 ottobre 2024 19:01
Crisi Genoa: 777 partners costretti a vendere yacht e aerei, anche il club in vendita ma senza acquirenti
08 ottobre 2024 11:50
Preziosi: "777 Partners del Genoa ha capacità economiche maggiori di Commisso alla Fiorentina"
15 febbraio 2023 15:03
Preziosi esalta gli americani: "Commisso garantisce futuro importante alla Fiorentina."
27 settembre 2021 12:01
Preziosi ha venduto il Genoa, grifone comprato da 777 Partners, un fondo americano
22 settembre 2021 15:23
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