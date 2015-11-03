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Notizie 777 Partners Fiorentina

Ancora caos in casa Genoa, Zangrillo assente alla presentazione di Balotelli: "Nessuno mi ha avvisato"

29 ottobre 2024 19:42

Caos Genoa, Dopo Retegui e Gudmundsson può partire anche Frendrup. Società in vendita

10 ottobre 2024 19:01

Crisi Genoa: 777 partners costretti a vendere yacht e aerei, anche il club in vendita ma senza acquirenti

08 ottobre 2024 11:50

Preziosi: "777 Partners del Genoa ha capacità economiche maggiori di Commisso alla Fiorentina"

15 febbraio 2023 15:03

Preziosi esalta gli americani: "Commisso garantisce futuro importante alla Fiorentina."

27 settembre 2021 12:01

Preziosi ha venduto il Genoa, grifone comprato da 777 Partners, un fondo americano

22 settembre 2021 15:23

Preziosi ha venduto il Genoa, il grifone passa a 777 Partners. Cessione ufficiale il 14 settembre

04 settembre 2021 13:07

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