Ancora caos in casa Genoa, Zangrillo assente alla presentazione di Balotelli: "Nessuno mi ha avvisato"

Giovedì la sfida con la Fiorentina ma un altro 'caso' potrebbe far discutere la Genova rossoblù in queste ore

A poche ore dalla sfida con la Fiorentina, una nuova polemica potrebbe far discutere l'ambiente Genoa. Infatti, il presidente dei rossoblù Alberto Zangrillo non era presenta all'evento per il lancio della terza maglia ed allo stesso tempo anche la prima apparizione di Mario Balotelli con la maglia del grifone. In pratica una sorta di presentazione per Balotelli, che ieri ha sostenuto le visite mediche di rito e firmato il contratto, ma Zangrillo ha rilasciato queste parole ad Il Secolo XIX proprio in merito alla sua assenza:

“Mi sono speso per il suo arrivo ma non sono stato avvertito della sua presenza alla serata. Lo apprendo giusto in questo momento. Abbraccerò Mario nella partita contro la Fiorentina.”

LE PAROLE DI MISTER RAFFAELE PALLADINO IN VISTA DEL MATCH CONTRO IL GENOA

https://www.labaroviola.com/palladino-contro-il-genoa-mettero-la-formazione-migliore-spero-che-comuzzo-sia-a-disposizione/274652/