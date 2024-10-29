Palladino: "Contro il Genoa metterò la formazione migliore. Spero che Comuzzo sia a disposizione"

Comuzzo? Mi auguro sia disponibile. Ha lavorato un po' a parte ma non è una cosa grave ed ho massima fiducia nello staff"

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista del match di giovedì contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni:

Rotazione? La squadra sta bene, grande entusiasmo perchè le vittorie ti permettono di lavorare bene. Vedo i ragazzi concentrati ed a Genova scenderà in campo la formazione migliore.

I complimenti del Presidente Commisso? Mi fa molto piacere. Il nostro Presidente ha fatto tanto per la città e per noi, cerchiamo sempre regalargli gioie. I suoi complimenti fanno tanto piacere.

La continuità e la concentrazione? Un aspetto molto delicato perchè la concentrazione è fondamentale. In tutte le prestazioni non abbiamo mai sbagliato l'atteggiamento, tutto parte dagli allenamenti e lavorare giorno dopo giorno. Dietro ogni partita ci sono tante insidie.

Genoa? Ci sono tante insidie. Giocare davanti ai loro tifosi è un valore aggiunto per loro. Ci sono giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Nonostante il periodo avranno voglia di rivalsa. Noi siamo pronti e stiamo preparando la gara nel migliore dei modi.

Tornare a Marassi? Bello tornare a Marassi, emozionante. Ci sono stato da calciatore e mi ha regalato emozioni uniche, ci torno da allenatore. Le emozioni al fischio d'inizio poi le mettiamo da parte e le attenzioni saranno solo sulla Fiorentina e dare continuità a questo momento molto bello per noi."

COMUZZO SI E' PRESO LE CHIAVI DELLA DIFESA DELLA FIORENTINA

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