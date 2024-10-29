Comuzzo si è messo Dovbyk in tasca: 3 salvataggi chiave, 4 duelli vinti su 5 e 4 tiri bloccati

Il difensore della Fiorentina Comuzzo si è reso protagonista di una prestazione monstre, annullando l'ultimo capocannoniere della Liga Dovbyk

Pietro Comuzzo si è definitivamente conquistato la difesa della Fiorentina e il cuore di tutti i tifosi viola. Il classe 2005, molto stimato da mister Palladino, ha già giocato 8 partite su 9 da titolare in questa Serie A, disputando l’84% dei minuti totali disponibili. Tutto questo a soli 19 anni e pochissima esperienza a questi livelli.

Quando è sceso in campo, Comuzzo ha sempre offerto delle prestazioni davvero convincenti, guadagnandosi di conseguenza la titolarità in maglia viola. E se permanevano dei dubbi sulla scelta di Palladino (che ha messo in panchina più volte Martinez Quarta), lo stesso Comuzzo li ha completamente spazzati via. Soprattutto dopo la schiacciante vittoria per 5 a 1 contro la Roma, in cui Comuzzo ha letteralmente mangiato in testa ad Artem Dovbyk, capocannoniere della scorsa Liga. E questo non lo diciamo noi, bensì i dati e le statistiche, che confermano una prestazione davvero monstre del numero 15 della Fiorentina.

Contro la Roma, Comuzzo ha effettuato ben 32 tocchi (gli stessi di Dovbyk, tra l’altro), compiendo 3 salvataggi, bloccando 4 tiri, vincendo 3 contrasti a terra su 4 e il 100% dei duelli aerei. Inoltre, ha effettuato 18 passaggi, sbagliandone soltanto 2 e dimostrando solidità difensiva, ordine e compostezza (dati Sofascore).

Dall’altra parte, il povero Dovbyk ha toccato 32 palloni, ha provato a fare soltanto 2 tiri e ha perso 7 contrasti e duelli su 7, oltre che ben 11 palloni. Insomma, è stato completamente annullato sia da Comuzzo che da Ranieri, che ha egregiamente aiutato il compagno di reparto a contenere un attaccante dal fisico dirompente, costato quasi 40 milioni di euro.

L’unica macchia della partita di Comuzzo è il piccolo infortunio alla caviglia, che con ogni probabilità non gli permetterà di giocare contro il Genoa. Una cosa, però, è certa: Pietro si è già guadagnato la fiducia di tutti, tifosi compresi.

TREVISANI ELOGIA LA FIORENTINA

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