Trevisani: "Palladino ha fatto quello che non ha fatto Italiano, ha scelto il 9. La Fiorentina si può divertire"

Nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi" il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del momento in casa Fiorentina , queste le sue parole:"Palladino ha fatto quello che I...

Nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio "Fontana di Trevi" il telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del momento in casa Fiorentina , queste le sue parole:

"Palladino ha fatto quello che Italiano non ha fatto, ha scelto il 9. Ha chiesto lui e lo ha fatto giocare e Kean ha risposto con la continuità nelle partite, quindi complimenti a Kean, a Palladino e alla Fiorentina che non si può dire che non è una società che rischia: Kean, riabilitare Gosens, lanciare Colpani, Adli. Adli io insisto è un calciatore di calcio, ad uno con quel piede devi dare fiducia perché se ci sta il piede può succedere qualcosa ma se non ci sta ci può essere pure Rambo ma è difficile.

La Fiorentina ha una rosa forte, il giorno che si fa male Gudmundsson Palladino tira dentro Beltran che è un altro giocatore di calcio, se Ranieri salta due partite c'è Pongracic, questa è una rosa che ha la possibilità di divertirsi"

TREVISANI SU KEAN

https://www.labaroviola.com/trevisani-non-mi-stupirei-se-kean-questanno-fa-12-goal-e-il-prossimo-20-gli-bastava-un-po-di-amore/274577/